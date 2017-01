C'est officiel! La CW vient de confirmer qu'elle planche actuellement sur un projet de prequel de la série «Charmed» - diffusée de 1998 à 2006 où les sœurs Halliwell combattaient avec acharnement les forces du mal pour sauver des innocents -, ont rapporté nos confrères de ozap.com. On sait pour l'heure que l'action se déroulera dans les années 1970.

Il y a tout de même une mauvaise nouvelle. Le puissant trio de sorcières sexy à l'origine de la série - Holly Marie Combs, Alyssa Milano et Rose McGowanles (qui avait intégré le cast à la saison 4 lors du décès Prue interprété par Shannen Doherty) -, ne sera probablement pas de la partie. D'ailleurs, le message de Holly Marie Combs sur Twitter semble confirmer cette information: «On leur souhaite bonne chance.»

Et puisque le projet est pleine phase de développement, aucune information n'est livrée concernant le futur casting. Le prequel sera portée par la créatrice Jennie Snyder Urman, ses scénaristes Amy Rardin et Jessica O'Toole ainsi que par le producteur Ben Silverman.

We wish them well.