1. «THE DEUCE»

Elle ne donnerait pas à James Franco un air d’acteur porno période «Gorge profonde», cette moustache? Justement. «The Deuce» retrace l’essor de l’industrie du X dans les années 1970 et 1980 à New York et nous plonge dans l’univers de débauche qui caractérise cette époque. James Franco incarne des frères jumeaux qui ont fait fortune dans le milieu et Maggie Gyllenhaal apparaît en travailleuse du sexe. La série a été créée par David Simon et George Pelecanos («Sur écoute», «Treme») pour HBO. Forcément bandant! Diffusion: 2017.

2. «TABOO»

Dans la famille Hardy, je demande le père et le fils, qui semblent avoir tous les deux une bonne dose de folie. Chips et Tom Hardy ont co-créé «Taboo» avec Steven Knight («Peaky Blinders») pour BBC1 et FX, soutenus par Ridley Scott, à la production. Avec son beau chapeau, le héros de «Mad Max: Fury Road» nous emmène dans le Londres du début du XIXe siècle: son personnage, James Keziah Delaney, retrouve la société britannique après un exil de dix ans en Afrique; présumé mort, métamorphosé, l’aventurier va venger son père, ruiné par d’impitoyables hommes d’affaires. Dès le 7 janvier.

3. «LEGION»

Cette série coproduite par Marvel et la chaîne FX est dérivée des «X-Men». Le héros, David Haller (Dan Stevens, Matthew dans «Downton Abbey»), n’est autre que le fils du professeur Xavier. Diagnostiqué schizophrène, il commence à comprendre que les voix qu’il entend et les visions auxquelles il est confronté pourraient se révéler vraies. Si, de notre côté, on y croit aussi, c’est que «Legion» a été créée par Noah Hawley, l’homme responsable de l’immense série «Fargo». Tant pis si, après le cinéma, la surrabondance de récits de superhéros nous gave désormais à la TV. Mutants, nous voici! Dès le 9 février.

4. «AMERICAN GODS»

«American Gods», c’est d’abord un roman de Neil Gaiman paru en 2001 et réputé inadaptable. Le projet de série est passé dans les mains des pontes de HBO, qui l’ont abandonné – Tom Hanks développait l’idée en 2011 déjà! Finalement, ce sont Michael Green et Bryan Fuller («Hannibal» sur le petit écran) qui ont reçu une commande ferme de la part de la chaîne Starz. «American Gods» suit Ombre (Ricky Whittle), un homme sorti de prison qui se retrouve engagé dans une bataille entre Odin (Ian McShane) et les nouveaux dieux. Diffusion: 2017.

5. «GLACÉ»

Encore une adaptation de roman, cette fois celle du best-seller «Glacé» de Bernard Minier. Dans les Pyrénées, à flanc de montagne, est découvert le cadavre d’un cheval sans tête accroché à 2000 m d’altitude, au sommet d’un téléphérique. L’enquête est confiée aux capitaines Servaz (Charles Berling) et Ziegler (Julia Piaton). Gaumont Télévisions produit les six épisodes pour M6, dont la bonne réputation est encore à faire en matière de série. «Glacé» a pourtant été distinguée au dernier Festival de la fiction de La Rochelle. Dès le 10 janvier.

6. «BIG LITTLE LIES»

Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Nicole Kidman dans les rôles principaux – trois mères, à la vie apparemment parfaite, mêlées à une histoire de meurtre lors d’une soirée parents élèves dans une école; Alexander Skarsgard et Laura Dern pour compléter cette distribution de rêve; Jean-Marc Vallée («Dallas Buyers Club», «Wild») à la réalisation; David E. Kelley («Ally McBeal») au scénario. C’est la fête sur HBO! Dès le 19 février.

7. «TWIN PEAKS»

Seule série à ne pas être une nouveauté parmi nos choix, «Twin Peaks» créera sans conteste l’événement en 2017. C’est le retour de l’une des œuvres cultes de la TV, un quart de siècle après les deux premières saisons. Côté scénario, rien n’a été dévoilé par la chaîne Showtime. Mais David Lynch et Mark Frost sont toujours aux commandes, Kyle MacLachlan retrouvera son costume de Dale Cooper, alors que de nombreuses stars se sont bousculées pour apparaître dans la série. Diffusion: 2017.

(Le Matin)