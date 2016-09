Neuf chefs d'Exécutifs du canton - dont celui de Lausanne -ont écrit une lettre ouverte à la direction de Tamedia, mardi, après l'annonce du plan de restructuration de «24 heures», selon une communication de la Ville de Lausanne. Ils font part de leur «plus grande inquiétude pour la qualité de l'information et les menaces que ces restructurations font peser sur l'emploi». Les signatures sont celles des syndics de Lausanne, Grégoire Junod, de Montreux, Laurent Wehrli, de Nyon, Daniel Rossellat, d'Yverdon, Jean-Daniel Carrard, de Vevey, Elina Leimgruber, de Morges, Vincent Jaques, de Prilly, Alain Gillièron, et d'Ecublens, Christian Maeder. Les neufs élus soulignent, dans leur message, «l'importance d'une presse régionale de qualité pour le bon fonctionnement de notre démocratie». Ils invitent la direction générale de Tamedia à «surseoir aux mesures d’économies proposées et à ouvrir des négociations avec les sociétés de rédacteurs afin de dégager une stratégie de développement qui s’appuie sur le contenu rédaction (papier ou web), principale force d’un groupe de presse».

Impressum et syndicom demandent à Tamedia de renoncer à tout licenciement et réduction budgétaire à 24 Heures et à la Tribune de Genève (TdG). L'éditeur zurichois a annoncé mardi une restructuration qui touchera 24 personnes dans les deux titres romands. Selon les syndicats, 16 personnes seraient concernées à 24 Heures, soit 14% des effectifs, et 8 à la Tribune de Genève. Pour protester, les collaborateurs des deux titres se réuniront en début d'après-midi devant les locaux de leurs journaux respectifs. Impressum et syndicom rappellent que Tamedia a fait un gain de 334 millions de francs en 2015. Au vu de ces résultats, l'annonce d'épargne sur les rédactions-phares des régions de la Suisse romande est «inutile et dommageable pour tout le groupe», écrivent-ils.

Tamedia revoit l'organisation des rédactions de 24 heures et de la Tribune de Genève (TdG) pour s'adapter à l'évolution du mode de consommation des lecteurs. Ces mesures impacteront 24 personnes au sein des deux titres, a annoncé mardi l'éditeur zurichois.

Il est question de 19 suppressions d'emplois à 24 Heures, dont deux départs naturels et un départ à la retraite, et de 12 suppressions de postes à la TdG, dont quatre départs à la retraite, annoncent mardi la Société des collaborateurs de 24 Heures (SDC) et la Société des rédacteurs et du personnel de la Tribune de Genève (SDRP).

Cette restructuration met en péril la viabilité de la presse régionale et la diversité de la presse romande. Les sociétés de collaborateurs exigent l'ouverture de négociations. Les employés se réunissent en début d'après-midi devant les locaux de leurs titres respectifs à Lausanne et Genève pour protester contre ces coupes.

De son côté, Tamedia explique dans un communiqué que dès le premier trimestre 2017, les deux quotidiens régionaux opéreront une plus stricte hiérarchisation de l'information dans les matières suisse, internationale, économique, culturelle et sportive. Ils privilégieront les sujets originaux à forte valeur ajoutée. Les éditions imprimées seront ainsi plus resserrées en semaine, plus étoffées le samedi.

Baisse du chiffre publicitaire

Ce changement est dicté par l'accélération de la baisse du chiffre d'affaires publicitaire. Comparé à 2015, les deux journaux ont enregistré un recul de 14% de leur chiffre d'affaires publicitaire depuis le début de 2016.

Les mesures impacteront 24 employés au sein des deux rédactions sur près de 900 collaborateurs en Suisse romande. Tamedia proposera des mesures d'accompagnement aux personnes concernées.

Responsable de la communication pour Tamedia en Suisse Romande, Patrick Matthey n'a pas voulu entrer dans les détails de la réorganisation des deux journaux romands. Les personnes concernées seront averties ces prochaines semaines, a-t-il fait savoir.

Réaction des gouvernements

Les gouvernements vaudois et genevois expriment leur «vive préoccupation» après l'annonce de la restructuration des rédactions de 24 Heures et de la Tribune de Genève. Ils ont indiqué à Tamedia leur disponibilité à se rencontrer pour débattre de l'activité des médias dans les deux cantons.

Dans un communiqué commun, les deux Conseils d'Etat font part mardi de «leur vive inquiétude». Ils ont pris connaissance des démarches que les associations du personnel ont entreprises face à la menace des restructurations.

«Nous avons dit notre disponibilité à Tamedia» pour une rencontre, précise Pierre-Yves Maillard, président du gouvernement vaudois. Une telle réunion avait déjà eu lieu lors du dernier plan d'économies des titres, rappelle-t-on.

«Nous voulons souligner la dimension de service à la démocratie régionale» que jouent ces journaux, poursuit le président vaudois. «Il ne faut pas qu'elle soit oubliée, surtout de la part d'un groupe de ce poids» en Suisse romande.

Dans le communiqué, les deux gouvernements appellent l'éditeur zurichois à «un échange de vues sur les perspectives à court et moyen termes de l'activité des médias dans les deux cantons». Une rencontre souhaitée à l'heure où un débat national se tient sur l'avenir des médias publics et privés. (ats/nxp)