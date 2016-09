Aevis Victoria a pris comme prévu le contrôle de la Clinique Générale-Beaulieu à Genève.

La participation de 29%, acquise de la société Albin Kistler, est comprise dans ce calcul, a indiqué jeudi Swiss Medical Network dans un communiqué. L'offre publique d'acquisition lancée le 13 septembre portait sur toutes les actions nominatives GBH à un prix de 25'000 francs par action, payable en espèces.

Le conseil d'administration soutient cette opération. Ouverte jusqu'au 17 octobre, elle valorise la holding genevoise à 187,5 millions de francs.

La Clinique Générale-Beaulieu (GBH) rejoint ainsi le réseau de Swiss Medical Network, filiale à 100% d'Aevis Victoria. Elle devient l'une des plus grandes cliniques du réseau, précise le communiqué.

Investissements en vue

Swiss Medical Network prévoit des investissements à hauteur de 25 millions de francs ces trois prochaines années. Il s'agira de projets médicaux et d'améliorations au niveau de la prise en charge hôtelière.

Le groupe Aevis n'était pas seul à convoiter GBH. La Clinique des Grangettes devait présenter une offre détaillée la semaine prochaine.

Swiss Medical Network est le deuxième groupe de cliniques privées en Suisse, derrière Hirslanden. Il détient 15 établissements privés en Suisse et est déjà actif à Genève avec le Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives et le Centre d'oncologie des Eaux-Vives.

Fondée en 1899, la Clinique Générale-Beaulieu est une clinique privée spécialisée notamment dans l'orthopédie, la chirurgie générale, l'urologie ainsi que la gynécologie et la maternité. Elle réalise quelque 5700 hospitalisations par an et compte près de 400 collaborateurs ainsi que 600 médecins agréés. (ats/nxp)