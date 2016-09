Le budget 2017 du canton de Fribourg affiche un bénéfice de 500'000 francs, comme l'an passé. La fin de certaines économies, notamment relatives au personnel, contribue à l'augmentation des charges.

Celles-ci sont en hausse de 3,9% à 3,455 milliards de francs. Les revenus progressent dans la même proportion. Le canton de Fribourg doit respecter l'équilibre budgétaire selon un principe constitutionnel.

«L'élaboration du budget a été un exercice difficile», a souligné lundi devant la presse le chef des finances Georges Godel. «Nous avons la chance d'avoir constitué des réserves dans les années fastes.»

Education et santé

Du côté des dépenses, les charges de personnel grimpent de 3,9%, soit 47,2 millions de francs. En plus de la fin des mesures d'économies, l'Etat accroît son taux de cotisation à la caisse de prévoyance pour renforcer sa capitalisation.

Il créera en outre 90 postes, surtout dans l'enseignement, pour faire face à la croissance de la population. La santé et le social mobilisent aussi d'importantes ressources, à l'image du coût des hospitalisations hors canton qui augmentent de 21,6% à 83,4 millions.

Au chapitre des revenus, le canton accuse une baisse de 30 millions dans la péréquation financière fédérale. Et comme l'an passé, il ne prévoit aucun versement de la part de la Banque nationale suisse (BNS).

Recettes fiscales

En revanche, Fribourg peut compter sur des recettes fiscales plus généreuses: près de 87 millions de plus qu'au budget précédent. Alors que l'abandon du taux plancher avait fait craindre une baisse des résultats des entreprises, celles-ci ont mieux résisté que prévu, a expliqué Georges Godel.

Si le Conseil d'Etat a appliqué une certaine rigueur dans les charges courantes de fonctionnement, il prévoit néanmoins un programme d'investissements ambitieux pour réaliser les infrastructures jugées nécessaires au développement du canton: des investissements nets de 155,9 millions de francs ( 20,3%).

Cette somme dépasse la moyenne de ces dernières années. Du coup, le degré d'autofinancement chute à 65,2%, inférieur au minimum souhaitable de 80%. Parmi ces investissements figurent un gros programme d'assainissements routiers, ainsi que l'achèvement des bâtiments de la police et de la Haute école de santé.

L'ensemble des recours aux fonds et provisions s'accroît d'un peu plus de 25 millions par rapport au budget précédent. Le fonds d'infrastructures est particulièrement sollicité, en vue de la construction de la patinoire et de piscines régionales. (ats/nxp)