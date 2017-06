L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a dénoncé vendredi le versement illégal par les Etats-Unis de subventions au constructeur aéronautique américain Boeing. Mais peu d'entre elles ont nui aux intérêts commerciaux de l'Union européenne (UE).

Ces subventions étaient en violation de la décision imposée en 2012 par l'organe de règlement des différends commerciaux.

Dans une décision publiée vendredi à Genève, l'OMC indique avoir examiné la plainte déposée par l'UE. Elle en a conclu que Boeing avait bénéficié d'une exemption fiscale entre 2013 et 2015 malgré les promesses faites par le gouvernement américain de mettre fin à toute subvention. En septembre 2012, les Etats-Unis avaient affirmé à l'OMC qu'ils avaient supprimé toutes leurs subventions à Boeing.

Mais l'UE estimait que le constructeur américain continuait de bénéficier de milliards de dollars de subventions, via des programmes de recherche et développement de la NASA et du ministère américain de la Défense. Soucieuse de défendre les intérêts du constructeur européen Airbus, l'UE avait demandé en octobre 2012 la mise en place d'un groupe d'experts chargé d'examiner la réalité du démantèlement de ces subventions.

Trois ventes

Dans sa décision, le panel (tribunal d'experts) de l'OMC a rejeté 28 des 29 critiques formulées par Bruxelles. Il a revanche établi que Boeing avait bénéficié de 325 millions de dollars (312 millions de francs) d'exemption fiscale de la part de l'Etat de Washington entre 2013 et 2015, «ce qui a causé des effets négatifs pour l'UE en matière de ventes perdues» d'avions Airbus.

Ces effets contraires aux intérêts européens ne portent que sur trois ventes de monocouloirs à des clients des Emirats arabes unis, du Canada et d'Islande, a jugé l'OMC.

«Etant donné que les Etats-Unis n'ont pas réussi à se conformer aux recommandations et aux décisions (de l'OMC), ces recommandations et décisions restent exécutoires», conclut l'OMC dans sa décision.

Selon les règles de l'OMC, chaque partie dispose d'un délai de 60 jours pour faire appel de cette décision.

Boeing se réjouit

«Le panel est d'accord sur le fait que les Etats-Unis ont simplement ignoré les règles existantes de l'OMC et ont continué à subventionner Boeing», a déclaré la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmstrom, dans un communiqué.

«Le panel n'a trouvé qu'un seul programme au niveau de l'Etat (...) qui est contraire aux règles de l'OMC», a relevé le gouvernement américain dans un communiqué. «Les Etats-Unis ne sont pas d'accord et envisagent de faire appel de cette découverte limitée», a-t-il ajouté.

Boeing s'est lui réjoui dans un communiqué de «la nouvelle victoire majeure remportée dans le cadre du litige qui oppose de longue date les Etats-Unis et l'UE à propos des aides publiques versées à l'industrie aéronautique».

«Il est enfin temps que l'UE et Airbus se conforment à leurs obligations sur le plan du commerce international, en retirant et en remboursant les 22 milliards de dollars reçus au titre de l'aide au lancement et autres subventions illégales qui pénalisent les entreprises aéronautiques américaines et les ouvriers américains», a déclaré J. Michael Luttig, directeur juridique de Boeing, cité dans ce communiqué.

Airbus veut en finir

Dans un communiqué, Airbus a pour sa part déclaré que les dommages qu'il a subis ne feront qu'augmenter si le litige se poursuit, dans le cas d'un appel des Etats-Unis.

«Il semble clair que Boeing fait tout ce qu'il peut pour maintenir le statu quo dont il a illégalement profité toutes ces années», déclare Fabrice Brégier, directeur général adjoint d'Airbus, cité dans le communiqué.

Airbus note que les subventions à Boeing lui ont fait perdre des centaines de contrats de vente pour une valeur estimée entre 15 et 20 milliards de dollars au total. Il ajoute qu'elles se sont traduites au total par plus de 100 milliards de dollars de manque à gagner pour Airbus.

Affrontement depuis 2004

Boeing et Airbus s'affrontent depuis 2004 devant l'OMC à propos de leurs subventions réciproques. Ce conflit commercial, dont l'enjeu s'élève à des milliards d'euros ou de dollars, est le plus long et aussi le plus compliqué traité par l'OMC. (afp/nxp)