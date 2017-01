LeShop.ch a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,5% en 2016 sur un an à 182,1 millions de francs. Il s'agit pour le supermarché en ligne de Migros d'un nouveau montant record.

La société d'Ecublens (VD) inscrit là son quatrième exercice consécutif de croissance, selon un communiqué publié mardi. Quelque 42% (2 points) des commandes ont été passées depuis un appareil mobile (tablettes ou téléphone). Les produits bio ont par ailleurs réalisé une progression supérieure à la moyenne.

Unifier les services

LeShop.ch explique également son essor l'an passé par le développement des services à destination de sa clientèle. Cette dernière peut ainsi se faire livrer ses commandes dans des fenêtres de livraison plus précises, voire même tard le soir.

«Nous souhaitons unifier au maximum nos services en ligne et ceux plus traditionnels», précise Beat Zahnd, directeur du département commerce auprès de la Fédération des coopératives Migros (FCM), cité dans le communiqué. LeShop.ch dit vouloir offrir le plus grand choix possible à ses clients.

Internet en vogue

La croissance de la filiale de Migros se fonde sur l'essor du commerce en ligne en général. «En 2020, ceux qui sont nés avec le numérique représenteront la majorité de la population suisse et donc de notre clientèle», constate Dominique Locher, directeur général de LeShop.ch.

«A l'avenir, les parts de marché dans le commerce de détail seront redistribuées, grâce à la croissance des services en ligne», ajoute Dominique Locher. Selon lui, il importe de répondre le plus efficacement possible aux besoins individuels des clients, de la commande à la livraison.

A titre de comparaison, sur la base des comptes 2015, Migros a réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 milliards de francs dans ses supermarchés «physiques» sur sol helvétique. Le montant était ressorti en baisse de 1,3% par rapport à l'exercice précédent.

(ats/nxp)