Un pull horrible; un jeu vidéo que vous possédez déjà à triple exemplaire, une centrifugeuse que vous n’utiliserez jamais… À peine Noël terminé, voilà une nouvelle frénésie qui débute: se débarrasser des cadeaux pourris reçus durant les Fêtes. Tout comme Noémie, 26 ans, qui faisait déjà la queue hier matin, devant une caisse de Manor: «À la maison, j’ai une armoire remplie de cadeaux que j’ai reçus ces dernières années, totalement inutiles. Cette fois, c’est terminé! Je me débarrasse, sans états d’âme, de tout ce que je n’aime pas.» En l’occurrence, un grille-pain rétro, que la jeune Lausannoise a pu échanger contre son prix de vente de 172 fr.

«Il y a quelques années, les cadeaux avaient un côté sacré. Il ne serait venu à l’idée de personne de les rendre contre de l’argent. Quand on les échangeait, c’était pour une question de taille, ou parce que le produit était défectueux», assure un vendeur de la Fnac qui avait déjà reçu deux drones en retour – objet pourtant tendance – hier en fin de matinée. «Et ce n’est que le début, dit-il. Les retours vont s’intensifier au cours de ces prochains jours.»

Dans certaines enseignes, il suffit d’avoir le ticket de caisse et de ramener la marchandise dans son emballage d’origine pour être remboursé, comme l’explique Tristan Cerf, porte-parole de Migros pour la Suisse romande. Dans d’autres, un bon d’achat, équivalent au prix de l’objet est remis. Mais souvent, ce dernier est immédiatement échangé contre un autre.

Nombreux sites utilisés

Selon différents sondages, près de 60% des personnes se disent prêtes à échanger leur cadeau contre un objet ou de l’argent, si ce dernier ne les satisfait pas, et 50% seraient déjà passés à l’action.

Reste qu’il n’est pas toujours facile de dire à celui qui vous l’a offert – et choisi – que son présent est de la daube. Mais, pas de panique, Internet permet de résoudre le problème, avec une multitude de sites spécialisés ou non pour revendre des produits trop grands, moches ou inutiles. Et ces prochaines semaines, ils vont carburer à fond. (Le Matin)