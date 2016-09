Coop étudie la possibilité de passer à l’étiquetage électronique. Sa filiale Gundeli à Bâle a été choisie pour mener un projet pilote depuis la mi-août. Elle teste 13'500 étiquettes numériques sur les rayons, comme l'a précisé le porte-parole Urs Meier à 20 Minuten.

Le projet devrait s'achever à la fin de l'année. Une autre filiale à Bâle fera également l'objet d'un galop d'essai avec ces nouvelles étiquettes. Pour le détaillant, les avantages sont nombreux: moins de temps perdu à imprimer puis installer les prix et le personnel est moins mis à contribution, précise Urs Meier.

Une politique dynamique des prix?

En outre, un prix d'action peut être envoyé aux étiquettes dans toutes les filiales et dans les systèmes de caisse grâce à une centrale. Appliqué aux 850 filiales du groupe, ce système permettrait des économies conséquentes en heures de travail. Et si le système est onéreux à mettre en place, puisqu'une filiale de taille moyenne compte près de 15'000 étiquettes, le système se rentabilise avec le temps.

Un risque de modification dynamique des tarifs est toutefois montré du doigt. «Nous craignons que ce système puisse adapter les prix à la hausse ou à la baisse sans que la clientèle n'en soit informée», avait déjà averti la fédération alémanique de défense des consommateurs SKS lorsque Media Markt avait adopté un système comparable.

Modifier les prix en cours de journée?

Coop dément toute volonté de modifier les prix en cours de journée selon la demande. «Un tel système n'est pas à l'ordre du jour», a rétorqué le porte-parole, ajoutant que les clients bénéficient toute la journée des promotions.

Un étiquetage électronique prend tout son sens dans un environnement de prix fluctuants, comme pour les fruits et les légumes dont les tarifs dépendent des récoltes. Coop ne veux pas s'exprimer à ce sujet ni dire si le système sera appliqué à toute la Suisse. «Pas tout de suite du moins mais l'étiquetage électronique sera toujours plus d'actualité en Suisse. Et nous voulons être prêt quand ce sera la cas.»

Migros pas intéressé

Seul détaillant à avoir opté pour l'étiquetage généralisé, Media Markt défend son choix. «C'est le moyen le plus efficace pour adapter des prix sur un grand nombre de produits», a justifié sa porte-parole Séverine de Rougemont. Les collaborateurs, auparavant occupés par cette tâche, ont dorénavant plus de temps pour s'occuper des clients.

Quant à Migros, il a envisagé l'étiquetage électronique mais finalement jugé la méthode comme trop onéreuse. «La version papier fonctionne bien, il n'y a pas besoin d'un grand changement», avait expliqué une porte-parole à la Schweiz am Sonntag. (nxp)