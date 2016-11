Selon deux sources proches du dossier, l'assureur Generali envisagerait de supprimer jusqu'à 8000 emplois à travers le monde, a-t-on appris mardi. L'Italie ne sera pas affectée par les suppressions de postes, a précisé l'une des sources.

Le groupe italien, qui tiendra une journée des investisseurs mercredi, s'est refusé à tout commentaire.

Le troisième assureur européen, qui réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en Italie, en France et en Allemagne, compte un peu plus de 76'000 employés. (ats/nxp)