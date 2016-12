La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi, jour de reprise après le long week-end de Noël. Le SMI a ouvert dans le vert pour accentuer ses gains jusqu'en début d'après-midi, avant d'évoluer plus ou moins latéralement et clôturer en hausse de 0,33%.

La hausse est principalement due à celle des valeurs du secteur pharma. La séance a été très calme, selon les courtiers.

Le calme devrait perdurer durant toute cette semaine raccourcie, car la plupart des institutionnels ont terminé les opérations d'habillage de portefeuille (window dressing) et ont bouclé leurs livres pour prendre des vacances. Déjà, on se tourne vers la nouvelle année qui sera marquée, en Europe, par des élections en Allemagne, en France et aux Pays-Bas et, aux Etats-Unis, par l'investiture de Donald Tump.

Le Swiss Market Index (SMI) a fini en hausse de 0,33%, à 8254,45 points. Il reste encore quelque 6% en dessous du niveau qui était le sien à fin 2015. Le SLI a gagné 0,35%, à 1304,69 points, et le SPI 0,36%, à 8997,41 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 ont progressé, 5 reculé et Swiss Life a fini inchangé.

Galenica progresse

Galenica (+1,8%) a réalisé la meilleure performance du jour. Le grossiste en produits pharmaceutiques a vu son grand actionnaire Sprint abaisser sa participation à nouveau, elle est désormais de 14,5%. L'investisseur immobilier Remo Stoffel avait en effet déjà racheté une part de 10% à Sprint.

Selon un article de l'hebdomadaire «SonntagsZeitung», Sprint continuera de vendre ses parts, souhaitant se séparer de Galenica. La division de ce dernier en deux branches, une pharmaceutique et une logistique devrait intervenir dès le premier trimestre 2017, selon le journal alémanique.

Depuis le début de l'année, le titre du groupe bernois recule de près de 25%, une des pires performances parmi les blue chips.

Novartis et Roche en soutien

Avec des gains respectifs de 0,3% et 0,6%, Novartis et Roche ont soutenu l'indice. Sonova (+0,8%) a aussi été recherché. Rappelons que, dans l'ensemble, les pharma font partie des valeurs qui ont le plus reculé depuis le début de l'année.

Plus que les pharma, les bancaires ont fortement souffert cette année. Ce mardi, UBS a terminé en hausse de 0,6% et Credit Suisse a perdu 0,5%. Ce dernier a encore souffert du récent accord passé avec la justice américaine pour régler l'affaire des subprimes, un accord qui enlève toutefois une grosse incertitude qui planait sur le titre, selon des courtiers.

Dans le camp des cycliques, Richemont (+1,1%), Adecco (+1%) et LafargeHolcim (+0,9%) ont bien progressé. Lonza (+1,2%) et Aryzta (+1,0%) ont aussi eu les faveurs des investisseurs.

Dans le petit camp des perdants, on trouve Actelion (-0,5%). Le titre reste dans la ligne de mire des investisseurs depuis que le groupe bâlois a annoncé la reprise de discussions exclusives avec Johnson & Johnson pour une transaction stratégique. Cela avait permis à l'action de grimper à un nouveau record de 232,60 francs jeudi passé. Avec un gain de près de 60% depuis le début de l'année, l'action Actelion affiche de loin la meilleure performance.

Orascom en verve

Sur le marché élargi, d'autres pharma ont bien marché: Evolva a bondi de 11,1% et Molecular Partners a gagné 4,4%. Orascom (+7,4%) a profité de l'annonce du retrait de la cotation de l'action à la Bourse égyptienne. (ats/nxp)