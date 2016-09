Le nombre de chômeurs a très fortement augmenté, de 1,4%, en août en France, s'établissant en métropole à 3,56 millions de personnes, a annoncé lundi le Ministère du travail. La hausse s'explique notamment par les conséquences des attentats de juillet.

L'augmentation est similaire ( 1,4%) en comptant l'outre-mer, pour un total de 3,81 millions de chômeurs, et en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité, à 5,52 millions en métropole et 5,82 millions en France entière. L'indicateur de Pôle emploi, qui était reparti à la baisse en juillet, a connu en août sa plus forte hausse depuis janvier 2013.

La ministre du travail, Myriam El Khomri, a déploré dans un communiqué un résultat «nettement moins favorable que ceux des mois précédents». Il serait notamment dû, selon elle, aux «difficultés rencontrées dans certains secteurs d'activité particulièrement affectés par les attentats de juillet» à Nice et Saint-Etienne-du-Rouvray.

Baisse sur l'année

Le chômage reste tout de même en baisse depuis le début de l'année (-23'700 sans activité) et sur un an (-10'900). Sur le seul mois d'août, la hausse frappe toutes les classes d'âge, les «moins de 25 ans» ( 2,3%) comme les «50 ans ou plus» ( 1,2%). Sur un an, la tendance est mauvaise pour les seniors ( 2,8%), mais reste favorable pour les jeunes (-3,5%).

Quant au chômage de longue durée, il repart à la hausse ( 0,5%), après cinq mois consécutifs de baisse. Fin août, petite activité comprise, 2,42 millions de personnes étaient inscrites à Pôle emploi depuis plus d'un an.

Résultats atypiques

Mme El Khomri voit dans les chiffres d'août une «augmentation atypique» du chômage, «sans rapport avec l'évolution générale de la conjoncture». Son ministère «espère retrouver une tendance normale les mois prochains».

Avant la flambée d'août, le chômage s'inscrivait, depuis le début de l'année, sur une tendance à la baisse. Il avait atteint fin juillet son plus bas niveau depuis février 2015. (ats/nxp)