Avec ses paysages alpins à couper le souffle, ses lacs à l’eau cristalline ou encore ses forêts de sapins verdoyants, notre pays dispose de tous les atouts nécessaires au bonheur des adeptes de camping. Dans son dernier classement européen, le site germanophone Camping. info n’a pourtant recensé qu’un seul lieu en Suisse, sur une liste de 100! De surcroît à la 38e place. Cette aire helvétique, située en Thurgovie, fait pâle figure à côté des 68 allemandes, 17 autrichiennes ou encore 7 italiennes.

Mais que manque-t-il donc au marché suisse du tourisme rustique, alors que nos hôtels de luxe se retrouvent régulièrement en tête des classements internationaux? «Cette liste ne rend pas hommage aux nombreux terrains magnifiques qui existent chez nous. Elle est dépréciative, insiste Wolfgang Bosshardt, président de l’Association suisse des campings. Les goûts alémaniques sont privilégiés au détriment de ceux des autres.» Le camping Hüttenberg, à Eschenz (TG), seul lieu suisse du classement, ne serait par ailleurs pas le plus beau du pays, selon le spécialiste. «Le Camping Jungfrau Holiday Park, à Lauterbrunnen (BE), ou le Campofelice, au Tessin, sont à mon avis beaucoup plus intéressants», relève-t-il.

À noter que le Prix Camping. info 2017 se base sur les avis de 58 139 campeurs et est très prisé par les acteurs de terrain.

Secteur en évolution

Chez Suisse Tourisme, on assure que le secteur est en pleine évolution. «Aujourd’hui, le marché du camping propose en général beaucoup plus que seulement une nuitée sous tente, informe André Aschwanden, chargé de projets pour l’organisation. Des offres nouvelles et originales, qui sont actuellement à la mode dans le monde entier, sont développées. À l’instar du wigwam (ndlr: des tentes de safari), ou encore du glamping (contraction de glamour et de camping).» Il n’en demeure pas moins qu’une minorité des touristes passent leurs vacances dans ce genre de structure sous nos latitudes. «Selon le Monitoring du Tourisme Suisse 2013, 4,6% des touristes interviewés passent leur séjour sur des terrains de camping. Ce sont surtout des Suisses, mais bien sûr aussi beaucoup d’hôtes européens.» En Suisse, les vacances sous tente ne jouissent décidément pas de la même réputation que les montres ou le chocolat. (Le Matin)