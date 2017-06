La Suva est de retour dans les chiffres noirs. La caisse nationale d'assurance en cas d'accidents boucle l'exercice 2016 avec un excédent de recettes après un résultat d'exploitation négatif en 2015. Pour ces prochaines années, la Suva table sur une évolution stable et des primes inchangées.

Les primes devraient rester stables ces prochaines années, a indiqué vendredi Felix Weber, président de la direction, lors de la présentation du bilan 2016 vendredi à Lucerne. Il a aussi annoncé que la caisse nationale d'assurance a décidé de recentrer son effort sur la prévention.

L'objectif est de prévenir les accidents tant professionnels que non professionnels et les maladies professionnelles. La Suva entend ainsi continuer de contribuer à une évolution favorable des primes afin d'alléger les charges de l'industrie et de l'artisanat en maintenant les coûts salariaux indirects au plus bas niveau possible, a expliqué Felix Weber.

Excédent de recettes

En 2016, la Suva a réalisé un excédent de recettes de 32,2 millions de francs. En 2015, elle avait bouclé l'exercice sur un résultat d'exploitation négatif de 20,7 millions de francs.

Comme en 2015, la Suva a réduit en 2016 ses fonds de compensation à hauteur de 44,9 millions de francs qui ont été restitués aux assurés. Sans cette opération, l'exercice 2016 aurait bouclé avec un excédent de recettes de 77,1 millions de francs.

Comme déjà annoncé en janvier, la Suva a réalisé une performance de 4,1% sur ses placements, malgré les taux d'intérêt négatifs et les incertitudes du marché. Ces dix dernières années, la performance a été en moyenne de 3,3%. Les valeurs immobilisées pour couvrir les engagements de la Suva ont ainsi passé de 46,4 à 48 milliards de francs.

Taux de couverture

Le taux de couverture, c'est-à-dire le rapport entre la fortune et les engagements, a passé de 133,6% fin 2015 à 135,9% fin 2016. L'année en cours a commencé sur une note positive, a souligné la direction. La performance à fin mai se chiffrait à 3,3% et le taux de couverture est estimé à 139,5%.

Des incertitudes économiques, financières et politiques subsistent toutefois sur le plan national et international, a souligné vendredi le chef des finances Ernst Mäder. Le contexte devrait demeurer difficile et les rendements futurs escomptés sur les placements sont toujours nettement inférieurs aux valeurs passées. (ats/nxp)