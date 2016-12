Interdire l'entrée d'un établissement publique aux porteurs de fourrure est-ce aller trop loin?

Oui, on doit pouvoir s'habiller comme on veut

Non, c'est un bon moyen de conscientiser la population

Je ne me sens pas concerné

Voter

Oui, on doit pouvoir s'habiller comme on veut 62.1% Non, c'est un bon moyen de conscientiser la population 27.8% Je ne me sens pas concerné 10.1% 2406 votes au total