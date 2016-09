La croissance du commerce en 2016 sera la plus lente depuis la crise financière, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), publiées mardi à Genève. L'organisation l'évalue à 1,7% contre 2,8% en avril.

Pour 2017, l'OMC mise sur une avancée du commerce mondial entre 1,8 et 3,1%, contre 3,6% auparavant. Le PIB réel devrait lui progresser de 2,2% aux taux de change du marché.

Baisse de la demande d'importations

Dans les six premiers mois de l'année, la croissance du commerce s'est ralentie en raison d'une baisse de la demande d'importations et du fléchissement du PIB dans plusieurs pays en développement et en Amérique du Nord. Pour autant, les commandes à l'exportation et le trafic des ports à conteneurs se sont améliorés.

Mais la dynamique globale des échanges reste faible, dit l'organisation. Le directeur général Roberto Azevedo s'inquiète d'une situation «grave» qui «devrait servir de sonnette d'alarme».

«Nous devons faire en sorte que cela ne se traduise pas par des politiques inconsidérées», ajoute-t-il. Elles risqueraient d'aggraver la situation du commerce mais aussi de l'emploi, de la croissance économique et du développement. (ats/nxp)