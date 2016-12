Les bagagistes et les agents de sécurité des aéroports portugais, qui réclamaient de meilleures conditions de travail, ont renoncé à faire grève de mardi à vendredi après avoir reçu des garanties du gouvernement au sujet de leurs revendications, a annoncé lundi leur syndicat.

Le préavis de grève déposé par le syndicat de l'aviation et des aéroports (Sitava) a ainsi été levé après un vote des salariés.

«Les conditions sont réunies pour lever le préavis de grève», a déclaré à la presse le dirigeant du Sitava, Fernando Henriques, avant d'ajouter qu'un «bilan des garanties concernant la convention collective et le maintien des postes de travail» serait effectué «d'ici à fin janvier».

Les bagagistes avaient menacé d'interrompre leur travail du 28 au 30 décembre et les salariés des entreprises de sécurité avaient pour leur part déposé un préavis de grève du 27 au 29 décembre.

Les syndicats entendaient ainsi protester contre «la précarité et les bas salaires» des employés des bagagistes Groundforce et Portway et des entreprises de sécurité Prosegur et Securitas.

(afp/nxp)