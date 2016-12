Le soir du réveillon est celui pour lequel il y a le plus de demandes dans l’année. «C’est un casse-tête pour les parents et une aubaine pour les étudiants qui peuvent augmenter considérablement leurs tarifs, détaille Johanna Rit, attachée de presse du site de baby-sitting Yoopies.ch. En Suisse, 1900 personnes se sont inscrites sur notre site pour le soir du Nouvel-An.»

Le phénomène est confirmé par Baby-sitting.ch, l’un des principaux sites suisses avec Yoopies.ch permettant de mettre en lien des gardiens d’enfants avec des parents. Des plates-formes privées qui laissent les internautes fixer les tarifs qu’ils souhaitent. À noter qu’ils ne garantissent aucune formation à leurs baby-sitters.

Sacrifice nécessaire

Mère de famille et baby-sitter pour Yoopies.ch, Églantine Zhinipotoku va justement dédier sa soirée aux petits jumeaux qu’elle accueille chez elle de temps à autre. Un engagement qu’elle voit davantage comme un plaisir que comme un moyen de s’enrichir. «C’est l’occasion de gagner quelques sous, tout en restant auprès de mon fils, raconte la jeune femme de 23 ans. Je joins l’utile à l’agréable.» Des regrets, à l’heure où la fiesta est le maître-mot? «Aucun, assure-t-elle. Nous avons déjà fêté Noël en famille et cela me suffit. Quand on est maman, on apprend à faire des sacrifices.»

Contrairement aux nombreux adeptes du tarif revu à la hausse, Églantine se contente de 5 francs l’heure par enfant. Pour elle, «il ne s’agit pas de faire du profit, mais de trouver des copains de jeu» pour son fils.

D’autres, en revanche, profitent pour faire leurs choux gras de l’occasion. «Je me suis rendue disponible dans l’espoir de gagner plus que d’habitude, confie Fatima, également gardienne d’enfants sur Yoopies.ch. Je demande 25 francs l’heure. Cette somme vaut largement le coup pour moi. J’ai donc décliné toutes mes invitations de sortie.»

Jusqu’à 500 francs la nuit

De son côté, Alex Herren, qui gère le site Baby-sitting.ch, reconnaît la tendance du prix revu à la hausse le soir du réveillon: «À cette période, la demande ainsi que les tarifs prennent généralement l’ascenseur, indique-t-il. Les montants peuvent varier de 150 à 200 francs pour une garde qui dure de 21 h à 3 h du matin et jusqu’à 400 ou 500 francs pour la nuit entière.» Même son de cloche chez Yoopies.ch, qui a instauré un système de tarification standardisée pour ce soir de grande affluence. «Nous avons conseillé un prix spécial réveillon de 29 francs l’heure, informe Johanna Rit. Il faut donner envie aux baby-sitters de travailler.»

En revanche, du côté de la Croix-Rouge, on ne ressent pas de boom particulier. Si le site de l’association offre la garantie d’un gardien d’enfants formé, ses tarifs sont bas et les baby-sitters n’accourent pas. Le marché serait-il désormais à la faveur des sites privés? «Notre plate-forme nationale en ligne n’existe que depuis mars, mais nous n’enregistrons pas une hausse significative le soir du réveillon, assure une porte-parole. Les prix, par contre, ne changent pas non plus puisque les baby-sitters sont payés entre 6 et 9 francs l’heure.»

Pour donner envie de travailler un soir de fête, la rémunération doit vraisemblablement être au rendez-vous. (Le Matin)