«Pour des multinationales responsables»

Fêtant ses 20 ans jeudi à Berne, la fondation Ethos ne compte pas s'arrêter là. Elle va notamment soutenir l'initiative populaire «Pour des multinationales responsables».



Il y a encore du pain sur la planche. «En matière de communication environnementale et sociale, la moitié des sociétés cotées en Suisse ne publient toujours pas de rapport de durabilité», souligne Dominique Biedermann, président et cofondateur de l'organisation, dans son discours.



Au cours de ces prochains mois, la fondation va également plaider en faveur de l'initiative populaire «Pour des multinationales responsables». Cette dernière a été récemment déposée à la Chancellerie fédérale.

«Chaque acteur économique a son rôle à jouer, en étant une partie de la solution et non pas du problème», poursuit Vincent Kaufmann, directeur d'Ethos. Selon lui, sa génération et les prochaines seront toujours plus sensibles à la politique de placement de leurs caisses de pension.