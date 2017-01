Le groupe lucernois de logistique et de distribution de matériel informatique Also reprend la société française BeIP, spécialisée dans les réseaux et la sécurité. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Cette acquisition «complète parfaitement notre portefeuille actuel en France, de telle sorte que notre position sur le marché sera renforcée et étendue», se réjouit Gustavo Möller-Hergt, le directeur général d'Also, cité lundi dans un communiqué. Il s'attend à augmenter les recettes de la société hexagonale.

BeIP offre une large palette de technologies de l'information en France et en Afrique, indique Also. L'entreprise escompte une hausse de 30% de son chiffre d'affaires en 2016, à 20 millions d'euros (environ 21,3 millions de francs). L'entreprise, dont le siège est à Paris, emploie une vingtaine de salariés.

Patron de BeIP, Erwan Le Guen va rester actionnaire minoritaire et continuer à être actif dans la société. (ats/nxp)