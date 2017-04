Le taux de chômage des Etats-Unis est tombé en mars à son niveau d'avant la crise financière, le plus bas en 10 ans. En revanche, les créations d'emplois ont nettement faibli, selon le rapport officiel sur l'emploi, le deuxième de l'administration Trump, publié vendredi.

Le taux de chômage a reculé à 4,5% (-0,2 point), son plus bas niveau depuis mai 2007. Les analystes tablaient sur un taux de chômage stable à 4,7%.

Mais l'économie n'a créé que 98'000 emplois après 219'000 en février (chiffre révisé en baisse), décevant les attentes qui étaient de 180'000. Ce sont les plus faibles créations d'emplois depuis dix mois.

Climat plus froid

Un climat plus froid en mars et l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché de l'emploi peuvent expliquer cette dichotomie entre le net recul du taux de sans-emplois qui sont 7,2 millions et le tassement des nouvelles embauches.

Il est admis qu'il faut environ 100'000 nouveaux emplois mensuels pour que le taux de chômage n'augmente pas, vu l'évolution de la population. En mars, les créations nettes d'emplois ont continué dans les mines ( 11'000 pour le 2e mois consécutif), un secteur - notamment celui du charbon - favorisé par les mesures de l'administration Trump.

Le secteur des services est toujours le plus dynamique (services aux entreprises) mais a créé moitié moins de nouveaux emplois (61'000) que le mois d'avant.

Moins d'emplois dans la distribution

La distribution a massivement détruit des emplois (-30'000 les deux derniers mois). Le secteur manufacturier est resté positif à 28'000 après 96'000 embauches en février.

Le bâtiment, affecté par un climat plus hivernal et un épisode de tempête dans l'est du pays, a vu les nouvelles embauches tomber à 6000 après 59'000 en février.

Ceux qui ne trouvent que des emplois à temps partiel restent nombreux à 5,6 millions. Le salaire horaire moyen a augmenté de 5 cents à 26,14 dollars après une hausse de 7 cents le mois d'avant.

Le taux de participation à l'emploi, qui compte ceux qui travaillent ou cherchent activement un emploi, est resté à 63%, un sommet depuis mars 2014. (ats/nxp)