La charge fiscale qui pèse sur les entreprises suisses demeure stable, selon une étude. Avec un taux d'imposition de 28,8%, la Suisse reste nettement en dessous de la moyenne mondiale de 40,6%, qui a reculé de 0,2 point de pourcentage. La RIE III ne devrait pas changer fondamentalement la donne.

La Suisse se classe au 7e rang en la matière par rapport aux 32 Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), révèle l'étude «Paying Taxes 2017» publiée conjointement jeudi par le spécialiste des audits et conseils aux entreprises PwC et la Banque mondiale (BM). Le Luxembourg a, lui, remplacé la Croatie en tête, avec une charge fiscale de 20,8%.

«La Suisse restera un site fiscal attrayant après la mise en oeuvre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises», estime Armin Marti, responsable de la fiscalité des entreprises chez PwC Suisse, cité dans le communiqué.

La RIE III profitera selon lui aussi aux PME, grâce à l'allègement de l'impôt sur les bénéfices et à la déductibilité des dépenses consacrées à la recherche et au développement à plus de 100%.

«Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que l'impôt sur les bénéfices ne représente qu'une petite partie de la charge fiscale totale et des prélèvements obligatoires» versés par les entreprises à l'Etat, nuance-t-il. La charge fiscale totale de l'entreprise-type utilisée dans l'étude passerait ainsi de 28,8% à 28,1% après l'introduction de la RIE III.

Potentiel pas entièrement exploité

En ce qui concerne la simplicité du système fiscal, la Suisse conserve sa 18e place au niveau mondial et son 7e rang européen.

«La Suisse n'a pas encore exploité tout son potentiel de site attrayant», souligne l'étude. Singapour, l'Irlande, le Canada, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni ont obtenu de meilleurs résultats.

Concernant l'efficacité du traitement fiscal, en Suisse, une PME consacre en moyenne 63 heures à remplir ses obligations fiscales, comme en 2015. Ce temps est de 164 heures dans les États de l'UE et de l'AELE, contre 173 l'année précédente.

Avec un 25e rang sur 32 pays, la Suisse se classe en revanche plutôt en queue de peloton en ce qui concerne l'investissement administratif pour le remboursement de la TVA et les corrections a posteriori des déclarations fiscales.

Ce moins bon classement s'explique par le système de taxation helvétique, où chaque déclaration est contrôlée, avec comme corollaire une charge administrative considérable.

L'étude «Paying Taxes 2017» compare les systèmes fiscaux de 190 pays sur la base d'une PME-type, en prenant en considération la charge fiscale totale, le temps consacré à remplir les obligations fiscales et le nombre de paiements au titre des impôts. (ats/nxp)