Pour la première fois depuis huit mois, les exportations suisses sont tombées dans le rouge en octobre, plombées par l'horlogerie et l'industrie des machines. Les ventes vers l'Asie, malgré un important rebond de la Chine, sont aussi en cause. Les importations sont en revanche à la hausse.

Les exportations suisses ont reculé de 1,1% sur un an corrigé des jours ouvrables, à 17,8 milliards de francs, a indiqué mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD). En valeur réelle, soit corrigée de l'évolution des prix, la baisse atteint 6,1%. Comparées au seul mois de septembre, qui avait atteint un pic, les exportations reculent de 4,6%.

Les importations ont en revanche progressé de 6,7% par rapport à octobre 2015, à 15,1 milliards de francs. En valeur réelle, la hausse atteint 3,7%. La balance commerciale boucle avec un excédent de 2,7 milliards de francs.

Deux tiers des groupes exportateurs ont broyé du noir le mois dernier, relève l'AFD. Les ventes à l'étranger de la bijouterie et joaillerie ainsi que celles de l'horlogerie ont accusé une baisse à deux chiffres, de 25,5% pour le premier groupe et de 12,3% pour le second. Ensemble, cela représente 500 millions de francs de moins.

Machines en baisse

Après plusieurs mois en demi-teinte, l'industrie des machines et électronique, numéro deux des exportations suisses, est passée dans la zone négative, perdant 6%.

La croissance des produits chimiques et pharmaceutiques ( 7%), premier groupe exportateur, n'a pas permis de compenser ces résultats. Le secteur a profité d'un rebond d'un tiers des ventes de médicaments ( 914 millions de francs).

Les exportations helvétiques ont augmenté vers l'Europe ( 1%) et l'Amérique du Nord ( 3%). Elles diminuent par contre de 7% vers l'Asie, souffrant de la chute des ventes de bijouterie et d'horlogerie à Singapour.

La croissance de la Chine, qui a atteint plus d'un quart, n'a pas aidé à renverser la tendance. Pour la première fois, les ventes dans l'Empire du Milieu ont dépassé la barre du milliard de francs.

Importations plus favorables

Du côté des importations, dix des douze groupes de marchandises ont pris l'ascenseur, note l'AFD. Les produits chimiques et pharmaceutiques ont été les fers de lance avec une progression de 19%. Les produits énergétiques ont chuté de 12%.

Les principaux marchés ont évolué positivement. Les importations d'Asie ont gagné 8% sur un an, poussé par le Japon ( 67%). L'Europe a augmenté de 5%. L'Amérique du Nord, grâce au regain des Etats-Unis ( 28%) et du Canada ( 135%), fait encore mieux, avec une hausse de près d'un tiers.

Exportations horlogères

Les exportations horlogères helvétiques ont enregistré leur plus forte baisse de l'année en octobre. La valeur des livraisons à l'étranger de la branche a diminué de 16,4% sur un an, à 1,7 milliard de francs.

«Sur dix mois, le repli se chiffre à 11%», indique mardi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué. Les montres de moins de 200 francs ont accusé le recul le plus marqué (-21,7%), tandis que les garde-temps entre 200 et 500 francs, ainsi que ceux entre 500 et 3000 francs ont connu des replis entre 14 et 16%.

Quant aux montres de plus de 3000 francs, elles ont vu leur valeur reculer de 16,2%, alors que leur volume s'est affiché en baisse de 10,2%. Selon la FH, la situation illustre la diminution du prix moyen qui s'opère depuis six mois.

La plupart des marchés touchés

Le recul des exportations horlogères a touché la plupart des marchés. A noter que Hong Kong a enregistré un repli deux fois plus marqué qu'en septembre.

Le Japon et l'Italie se sont également affichés en recul avec une diminution de 14% (108,7 millions de francs) pour le premier et de 11,5% (105,8 millions) pour le second.

La Chine et le Royaume-Unis ont, par contre, affiché des pourcentages positifs de respectivement 2,8% à 125,7 millions de francs et de 9% à 120,8 millions de francs. Ce dernier marché a continué de profiter de la chute de la livre sterling, suite à la votation sur le Brexit, explique la FH.

Suite à la publication de ces résultats, Swatch et Richemont ont fortement reculé à la Bourse suisse. Le premier perdait 3,64% et le second 2,51% vers 09h30 dans un Swiss Market Index (SMI) en légère hausse. (ats/nxp)