Changement à la tête de Manor. Après dix ans passés à la tête des grands magasins, Bertrand Jungo remet son mandat de directeur général. Pour lui succéder, le groupe bâlois a désigné le Français Stéphane Maquaire.

«Bertrand Jungo nous a annoncé il y a quelque temps déjà son désir de se tourner vers de nouveaux horizons professionnels» explique dans un communiqué diffusé mercredi Didier Maus, président du groupe genevois Maus Frères, lequel contrôle Manor. Regrettant ce départ, M. Maus exprime sa reconnaissance pour la contribution de M. Jungo au développement de Manor.

Directeur général de Manor depuis 2006, M. Jungo a rejoint la direction générale de la chaîne de grands magasins en 1990. Pour succéder à M. Jungo, le groupe a choisi Stéphane Maquaire, un professionnel expérimenté de la distribution européenne. L'Alsacien, titulaire d'une formation d'ingénieur des ponts et chaussées, prendra ses fonctions lundi prochain.

Bref passage chez Vivarte

M. Maquaire a dirigé depuis mars 2016 le groupe de distribution et de prêt-à-porter Vivarte. L'entreprise, en phase de restructuration et lourdement endettée, contrôle notamment les magasins La Halle et La Halle aux Chaussures, Naf Naf et André. L'été dernier, l'ex-Groupe André a mis en vente ses marques Kookai, Chevignon et Pataugas.

M. Maquaire, qui a quitté Vivarte en octobre 2016, a auparavant dirigé les magasins Monoprix entre 2010 et 2016, société qu'il avait rejoint en 2008 en tant que responsable des finances et du développement. Avant d'oeuvrer pour l'enseigne française, M. Maquaire a exercé la fonction de directeur des opérations de la division Centres Commerciaux France du spécialiste de l'immobilier commercial Unibail-Rodamco.

Connaissant toutes les facettes de la distribution européenne, M. Maquaire pourra poursuivre le travail engagé par son prédécesseur, a ajouté M. Maus. Le nouveau directeur général dispose des connaissances, de l'expérience et du leadership nécessaires à la mise en oeuvre des importants projets de Manor, notamment dans le commerce en ligne.

En 2015, dans un contexte difficile pour l'ensemble des détaillants actifs en Suisse, la chaîne de grands magasins Manor a vu son chiffre d'affaires reculer de 2,9% au regard de l'année précédente, à 2,64 milliards de francs. L'an passé, l'entreprise a fermé son point de vente géré en franchise de Morat (FR). Le supermarché de Viganello (TI) subira le même sort à la fin du mois.

Investissements

En parallèle, Manor a poursuivi ses investissements dans tous ses canaux de vente, le groupe ayant annoncé vouloir consacrer à cet effet 500 millions de francs jusqu'en 2020. A fin 2015, le détaillant, qui se présente comme leader de son secteur d'activité avec 60% de parts de marché, exploitait 64 magasins, occupant près de 10'400 salariés. (ats/nxp)