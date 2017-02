Mettler-Toledo a accru ses résultats l'an dernier. Le fabricant américano-zurichois d'instruments de mesure, coté à la Bourse de New York, a enregistré un bénéfice net de 384,4 millions de dollars (381,6 millions de francs), soit une hausse de près de 9% par rapport à l'exercice 2015.

Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 5% pour s'établir à 2,51 milliards de dollars ( 7% en monnaies locales), a indiqué jeudi soir l'entreprise dans un communiqué. La croissance a atteint 5% dans les régions Amériques et Europe et 10% en Asie et dans le reste du monde. Pour le seul 4e trimestre, le bénéfice net a progressé de près de 12% à 137,8 millions de dollars, tandis que les ventes ont augmenté de 5% à 709,7 millions de dollars ( 8% en monnaies locales).

Mettler-Toledo table sur une nouvelle amélioration de ses résultats pour 2017. (ats/nxp)