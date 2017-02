Nordstrom a annoncé qu'elle abandonnait la marque Ivanka Trump d'habillement et chaussures. Elle invoque une baisse des ventes après une campagne de boycottage.

Dans un communiqué, Nordstrom précise «prendre ses décisions d'achat en fonction de la performance» des produits. L'abandon de certaines des plus de 2000 marques vendues dans ses magasins «fait partie du rythme régulier de notre métier», souligne-t-il.

«Chaque année, nous en abandonnons environ 10% et rafraîchissons notre assortiment d'autant. Dans ce cas, en nous fondant sur la performance de la marque, nous avons décidé de ne pas l'acheter pour cette saison», ajoute le groupe.

#GrabYourWallet

«Comme avec tout ce que nous achetons, nous prenons ces décisions saison après saison», explique Nordstrom dont la décision intervient après une campagne intitulée #GrabYourWallet («attrapez votre porte-monnaie») demandant aux consommateurs de boycotter les magasins vendant des produits Trump.

Cette campagne avait été lancée en octobre 2016 par deux femmes en reprenant une expression très crue de l'actuel président Donald Trump. Dans une vidéo de 2005 qui avait fait scandale en octobre, il se vantait de pouvoir se payer les femmes qu'il voulait et de les «attraper par la chatte» («grab them by the pussy»).

Ivanka Trump, qui conseille son père, est une ex-mannequin devenue femme d'affaires avec sa marque éponyme de vêtements et accessoires. Elle dessine et vend également des bijoux. Des responsables de la société de son père Trump Organization avaient indiqué qu'elle avait l'intention de démissionner de ses postes de direction dans sa compagnie et celle de son père mais cela n'a pas encore été réalisé. (ats/nxp)