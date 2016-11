Les familles propriétaires de la banque zurichoise Vontobel réorganisent leur participation dans l'établissement après le décès en début d'année 2016 du patriarche Hans Vontobel. Elles ont créé un pool d'actionnaires.

Les familles Vontobel et de la Cour ont regroupé leurs actions dans un pool représentant 50,7% des droits de vote, la part du flottant s'établissant ainsi à 49,3%. Leur but est de professionnaliser et renforcer leur engagement dans la banque, a indiqué Vontobel mardi dans un communiqué.

Nouvelle structure

Cette nouvelle structure implique que 43,9% des droits de vote du pool ne pourront être vendus au plus tôt qu'à fin 2026. L'ancien contrat liant les actionnaires stipulait au plus tôt fin 2018.

Le pool d'actionnaires réunit la fondation Vontobel (Vontobel-Stiftung) et la holding Pellegrinus qui détiennent 19,6% des droits de vote, ainsi que la holding familiale Vontrust avec ses 14,3%. La nouvelle société de participation Advontes - qui a repris les actions détenues par feu Hans Vontobel - possède 10%, le reste étant aux mains d'autres actionnaires de la famille.

Autorisations nécessaires

L'accord a été signé lundi. La nouvelle structure entrera en vigueur dès qu'elle aura obtenu toutes les autorisations nécessaires, précise le communiqué. La Commission des OPA a accepté cette opération et estimé qu'elle ne nécessitait pas d'offre publique d'achat.

Hans Vontobel est décédé le 3 janvier dans sa 100e année. Sa mort avait conduit à des spéculations selon lesquelles la banque ou une partie de l'établissement pourrait être vendue.

La famille continuera à soutenir l'entreprise et maintiendra son engagement en tant qu'actionnaire principal, relève Maja Baumann, membre du conseil d'administration de Vontobel et petite-fille de Hans Vontobel, citée dans le communiqué. (ats/nxp)