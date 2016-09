Les polices 2017 d'assurance maladie vont arriver dans les boîtes aux lettres ces prochaines semaines. Les assurés de la petite caisse zougoise KLuG ne seront toutefois fixés sur leurs primes que pour six mois.

Normalement, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) donne son aval aux primes maladie pour un an. Mais une ordonnance entrée en vigueur cette année l'autorise à réduire cette durée, notamment si des doutes existent quant à la capacité des caisses à constituer suffisamment de réserves.

KLuG, basée à Zoug, est dans ce cas, a indiqué mercredi à l'ats l'OFSP. La caisse doit lui fournir d'ici février une nouvelle proposition de primes. Si les doutes de l'OFSP se confirment, les assurés recevront des primes adaptées à la hausse pour le second semestre. Ils auront alors la possibilité de changer d'assureur.

KLuG comptait il y a un an 17'464 assurés et n'en a actuellement plus que 8300 suite à des hausses massives de primes. Dans une prise de position, la caisse indique ne pas partager le pronostic pessimiste de l'OFSP. Un recours est à l'examen. (ats/nxp)