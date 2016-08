Le fluo fait sa rentrée

Au niveau des fournitures scolaires, pas de tendance claire ne se dessine en cette rentrée. Les articles de marques connues comme Caran d'Ache et Dakine marchent toujours bien, selon Yves Roduit directeur de BO-Papier.



«Les produits dans les couleurs de la gamme fluo reviennent également à la mode», ajoute-t-il. Sans oublier les marchandises à caractère ludique comme le stylo frixion (effaçable). «Auprès des plus petits, les articles ayant trait à l'univers Disney plaisent toujours autant», souligne Duplirex.



Roulettes peu appréciées



Coop note que les parents privilégient de plus en plus les cartables avec un rembourrage dans le dos et des attaches ajustables sur le ventre. «Le poids du sac joue également un rôle dans la décision d'achat», affirme Nadja Ruch, porte-parole du groupe.



Les classiques «cartables à coque» restent des valeurs sûres, selon Migros. «En revanche, contrairement à nos pays voisins, les sacs à dos à roulettes ne séduisent pas la clientèle suisse. Les sacs en bandoulière affichent également un net recul depuis plusieurs années», précise Lisa Krähenbühl, porte-parole de l'entreprise.



Les classeurs, agendas, cahiers, blocs de feuilles, stylos, crayons et les fournitures de bureau restent les produits les plus demandés. A noter que les articles destinés explicitement à un public-cible très jeune se vendent en nombre bien plus restreint. Et en ce qui concerne la bagagerie, Migros observe, depuis plusieurs années, un engouement pour les sacs de gym.



Au final, «tout ce qui permet aux enfants d'exprimer leur propre style, c'est-à-dire tout ce qui permet de personnaliser leurs affaires d'école est très apprécié», conclut Manor.