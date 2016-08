Economiesuisse discute vendredi du rôle de la Suisse en Europe, devant près de 500 invités, lors de la Journée de l'économie, qui se déroule à Berne dans le cadre de son assemblée annuelle. L'initiative contre l'immigration de masse, les négociations avec l'Europe et le système d'enseignement et de recherche sont au centre des réflexions.

Il n'existe toujours pas de solution valable pour la mise en oeuvre de l'initiative contre l'immigration de masse, trente mois après son acceptation, a indiqué vendredi le président d'Economiesuisse Heinz Karrer, cité dans un communiqué. Pour lui, la Suisse se trouve en plein dilemme: la décision de la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne (UE) complique encore la recherche, déjà difficile, d'une solution consensuelle avec l'UE.

Pour Heinz Karrer, la Suisse tient son destin entre ses mains. «Toutes les conditions sont réunies pour que nous restions parmi les pays les plus compétitifs et les plus innovants du monde et affichant le taux de chômage le plus bas», a-t-il indiqué.

L'avenir de la Suisse est aussi discuté avec le secrétaire d'Etat Jacques de Watteville, ainsi que le président de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Lino Guzzela.

Une table ronde réunit le président de Swissmem, Hans Hess, le journaliste Beat Kappeler, le conseiller national socialiste Matthias Aebischer ainsi que le conseiller national UDC et patron de la «Weltwoche», Roger Köppel. (ats/nxp)