Président du conseil d'administration du groupe SIX (Bourse suisse) par intérim depuis le 1er octobre, Romeo Lacher est confirmé dans ses fonctions. Il a été élu avec effet immédiat et succède au Vaudois Alexandre Zeller, qui avait démissionné fin septembre.

SIX se félicite mardi de pouvoir ainsi bénéficier d'un président extrêmement expérimenté qui s'engage depuis de nombreuses années pour une infrastructure robuste du marché financier suisse. Membre de l'organe de surveillance de SIX depuis 2008, Romeo Lacher (56 ans) jouit d'une longue expérience de direction dans le secteur bancaire suisse et international.

«Je suis très heureux de pouvoir reprendre la présidence de SIX définitivement», a expliqué Romeo Lacher, cité dans le communiqué. Bien positionné, SIX est selon lui confronté à d'importants défis, dans un environnement extrêmement exigeant. Et de citer la faiblesse des taux d'intérêt, les mutations technologiques ou encore les nouvelles dispositions réglementaires.

«Le rythme du changement s'est nettement accéléré, ce qui se répercute sur les modèles commerciaux et le travail de SIX. Mais je suis persuadé que ces développements offrent également de nouvelles opportunités», conclut-il.

Son prédécesseur Alexandre Zeller avait quitté le groupe pour prendre en octobre la présidence du conseil d'administration de la nouvelle entité helvétique de Credit Suisse. Le Vaudois a occupé la présidence de l'exploitant de la Bourse suisse depuis mai 2013. (ats/nxp)