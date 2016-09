Les infrastructures financières jouent un rôle central dans la mise en oeuvre de la politique monétaire, estime Thomas Jordan. Sans elles, «nous ne serions pas en mesure de remplir notre mandat», a déclaré le président de la Banque nationale suisse (BNS) lundi à Genève.

«Votre branche d'activité, qui ne constitue rien de moins que l'épine dorsale du système financier, connaît une vague d'innovation», a-t-il dit lors de la rencontre annuelle du SIBOS, qui réunit jusqu'à jeudi plusieurs centaines de fournisseurs de services financiers des quatre coins du globe.

«Vos infrastructures sont absolument essentielles à la mise en oeuvre de la politique monétaire. En Suisse, elles sont exploitées par SIX Group, mais la BNS joue un rôle actif dans la définition stratégique de certaines de leurs fonctions», poursuit-il.

Saisir la balle au bond

Le défi des banques centrales est maintenant de comprendre suffisamment tôt les conséquences, tant positives que négatives, des nouvelles technologies. «A cette fin, il est nécessaire d'adapter périodiquement le cadre général, pour que les innovations déploient leurs effets», ajoute Thomas Jordan.

Aujourd'hui, il n'est plus question d'accroître l'efficacité par la centralisation; au contraire, on souhaite y parvenir par le processus inverse, soit la décentralisation.

«Cela dit, je ne crois pas que la décentralisation s'imposera dans toutes les fonctions et infrastructures des marchés financiers. Et il est possible qu'à l'avenir, les nouvelles technologies coexistent avec celles plus conventionnelles, ou qu'elles soient combinées», précise-t-il.

Guichets virtuels

S'exprimant plus particulièrement sur la Suisse, Thomas Jordan a souligné «sa capacité d'innovation». «Notre pays est, en effet, souvent très bien placé dans les classements internationaux en la matière», affirme-t-il. Voilà maintenant six ans que la Suisse occupe la première place dans le classement du Global Innovation Index.

Le président du directoire de la BNS a enchaîné en mentionnant différentes expériences menées, sur sol helvétique, en lien avec les technologies de la finance (fintech).

Il a évoqué l'exemple de la ville de Zoug qui accepte, à titre d'essai, une crypto-monnaie pour le paiement des taxes. Il a aussi cité la possibilité de retirer de l'argent dans certains distributeurs de billets, au moyen d'un téléphone portable. Et «la salle des guichets de notre banque tient désormais dans une application de notre smartphone», ajoute-t-il.

Potentiel d'amélioration

Plus généralement, la numérisation du trafic des paiements a contribué à rendre les transactions sans numéraire plus simples et moins onéreuses pour les clients. Mais à ses yeux, toutes les possibilités en matière d'amélioration de l'efficacité n'ont pas encore été épuisées, notamment dans les paiements internationaux.

L'évolution technologique s'est aussi manifestée dans la dématérialisation des titres, il y a maintenant plusieurs années. L'augmentation de la flexibilité géographique et temporelle relative aux transactions financières constitue enfin un autre apport de l'ère du numérique.

Ainsi, le développement technologique ouvre la voie à de nouvelles prestations financières. «Cela dit, ces innovations ne doivent pas nous faire perdre de vue que de nombreuses fonctions de base de l'industrie financière demeurent largement inchangées», soutient le responsable de la banque centrale.

Selon lui, les besoins économiques fondamentaux des entreprises et des particuliers n'ont pas changé en ce qui concerne les services financiers. «L'utilité et le succès de toute nouvelle technologie dépendront donc de la capacité de celle-ci de répondre à ces besoins à moindre coût et de manière plus sûre que la solution actuelle», conclut Thomas Jordan.

(ats/nxp)