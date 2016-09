«Titeuf, le Pestacle», un gros projet imaginé par Karim Slama, a attiré près de 6000 spectateurs, mais il se retrouve dans les chiffres rouges alors qu'une tournée débute en Suisse romande.

«Environ 100'000 francs vont manquer. Les salaires seront payés, c'est essentiellement mon travail de direction qui sera touché et la location du matériel technique», a expliqué lundi le comédien et humoriste Karim Slama, revenant sur une information de Lausanne Cités.

Savez-pas quoi foot' après la cloche cet aprem'? Tous au pestacle de #titeuf! Fun & touchant. Bravo @KarimSlama https://t.co/2zc5rO9AZl pic.twitter.com/UuXFU0pKQ2 — Nicolas Bideau (@NicolasBideau) 23 septembre 2016

«Un gros pari»

Le projet était ambitieux: 32 dates étaient agendées dans une salle de 450 places, au Casino de Montbenon. Le spectacle, salué par la critique, est librement adapté de la bande dessinée de Zep et mêle comédiens, marionnettes, musiciens et projections.

«J'ai fait un gros pari, je ne le regrette pas», a déclaré Karim Slama. «J'ai monté ce spectacle sans concessions artistiques et j'ai eu de bons retours unanimes du public et de la critique», a-t-il ajouté. Zep est venu voir le spectacle et l'a beaucoup aimé.

Mais «Pestacle» n'a de loin pas réussi à remplir la salle du casino de Montbenon. Il y avait parfois 120, parfois plus de 300 spectateurs; une moyenne de 300 aurait permis d'équilibrer le budget.

En cause: peut-être un programme culturel chargé au mois de septembre ou encore une météo particulièrement ensoleillée. «On a doublé la jauge lorsque le temps a changé, le week-end du Jeûne», a observé le comédien.

Tournée

Le spectacle, désormais parfaitement rodé, part en tournée en Suisse romande, pour une vingtaine de dates. Pour commencer, la troupe sera les 5 et 6 octobre à Monthey (VS) puis du 21 au 23 octobre à Fribourg.

C'est la première fois que Titeuf fait du théâtre. Le héros à la houppette avait jusqu'ici été personnage de télé, héros de cinéma, de jeux vidéo ou encore statue au musée de cire. (ats/nxp)