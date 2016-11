Generali ne prévoit pas de réduire ses effectifs dans le cadre de ses efforts pour gonfler son bénéfice et son bilan. Il a toutefois l'intention de lever au moins un milliard d'euros (1,07 milliard de francs) via des cessions d'actifs sur ses marchés non rentables et des réductions de coûts.

Confirmant ses objectifs pour 2018, l'assureur italien a déclaré mercredi qu'il réfléchissait à sa présence dans 13 à 15 pays et qu'il comptait réduire ses coûts d'exploitation de 200 millions d'euros sur la période 2016-2019 sur ses marchés parvenus à maturité.

Les assureurs sont confrontés à un environnement difficile en raison des taux bas, ce qui affaiblit leurs marges et a amené les concurrents directs de Generali en Europe, l'allemand Allianz et le français Axa, à repenser leur modèle.

L'action Generali efface tous ses gains de la veille, qui avaient été provoqués par des affirmations de Reuters et du quotidien italien Il Sole 24 Ore selon lesquelles le groupe envisageait de supprimer 8000 emplois à travers le monde. «Ce chiffre n'existe pas (...) il n'y a pas de plan de licenciement ou de restructuration», a déclaré mercredi l'administrateur délégué, Philippe Donnet, à la presse.

Craintes quant aux dividendes

Ce démenti a conduit certains analystes à exprimer leurs craintes quant aux dividendes futurs de l'assureur italien et le titre cède 4,38% à 11,14 euros à 12h54 GMT à la Bourse de Milan, plus forte baisse de l'indice européen FTSEurofirst 300 .

Generali, qui réalise l'essentiel de ses ventes et de son bénéfice en Italie, en France et en Allemagne, n'a pas précisé quels marchés il entendait quitter. Le courtier Intermonte évoque un retrait d'Amérique latine et du Benelux.

Philippe Donnet, qui a pris les rênes de l'assureur italien après le départ de Mario Greco chez le concurrent Zurich Insurance en mars, a dit que Generali comptait augmenter sa productivité de 15% d'ici 2019. «Notre objectif est d'être en tête sur des marchés ciblés, pas en taille mais en rentabilité», a-t-il déclaré.

Le troisième assureur européen a souligné que sa stratégie n'était pas fondée sur de la croissance externe mais qu'il était prêt à réinvestir le milliard d'euros tiré des cessions d'actifs prévues si des opportunités se présentaient. Il a maintenu son objectif de générer plus de sept milliards d'euros de trésorerie d'ici à 2018 et de verser pour plus de cinq milliards d'euros de dividende d'ici cette même année.

En Suisse, Generali Suisse a annoncé mardi sa décision de délocaliser une centaine de postes de Nyon (VD) vers Adliswil (ZH). (ats/nxp)