L'assureur italien Generali a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2018, en présentant ses nouvelles lignes stratégiques qui prévoient son retrait de «marchés non attractifs», afin de générer un milliard d'euros. L'assureur a confirmé vouloir porter son cash flow net disponible à plus de 7 milliards d'euros d'ici fin 2018, avec un rendement des fonds propres opérationnel (RoE) de plus de 13%. Il compte par ailleurs toujours verser plus de 5 milliards d'euros de dividendes cumulés à ses actionnaires d'ici-là.

Financièrement solide

«Generali est financièrement solide et exerce un contrôle minutieux sur une base de coûts déjà contenue», a souligné le patron du groupe, Philippe Donnet, cité dans le communiqué. «Notre objectif est d'être leader dans les marchés où nous opérons, pas par rapport à la taille mais en terme de profitabilité. Nous allons continuer à améliorer notre performance opérationnelle et créer de la valeur à long terme», a-t-il ajouté.

Le groupe, a expliqué M. Donnet, va notamment «améliorer son efficacité à travers des gains de productivité significatifs et optimiser sa présence géographique, tout en sécurisant ses investissements dans des marchés de croissance clés».

Generali va ainsi «sortir de marchés moins rentables afin d'améliorer son efficacité opérationnelle, mieux allouer son capital et atténuer les risques». Ce «processus de rationalisation déjà commencée avec la cession d'activités au Guatemala et au Liechtenstein» doit «générer au moins un milliard d'euros d'ici 2018», a expliqué le groupe.

Réduction des coûts

Par ailleurs, la restructuration et simplification de ses activités va débuter dans les marchés matures, avec un objectif de réduction nette des coûts de 200 millions d'euros. Afin de «créer de la valeur sur le long terme», l'assureur va par ailleurs poursuivre les actions engagées en 2015 pour améliorer la fidélisation de la clientèle et les profits, qui «ont déjà conduit à des résultats importants», selon lui.

Parmi ses prorités: une plus grande clarté dans la communication avec une police présentée seulement sur une seule page, une plus grande rapidité dans la résolution des dossiers avec une utilisation des SMS et des applications, et la digitalisation des dossiers es clients.

Le groupe entend recourir davantage aux technologies liées aux smartphones, avec une communication directe entre l'assuré, l'agent et la compagnie d'assurance, et favoriser l'usage du numérique par ses 70'000 agents.

Generali pourrait supprimer jusqu'à 8000 emplois à travers le monde, ont annoncé mardi deux sources au fait du dossier. Generali Suisse a notamment décidé de délocaliser une centaine de postes de Nyon (VD) vers Adliswil (ZH). (ats/nxp)