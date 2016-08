La société américaine de services en ligne Rackspace a annoncé vendredi son retrait de la Bourse de New York et son rachat par des fonds d'investissements emmenés par Apollo Global Management pour 4,3 milliards de dollars.

Dans le cadre de cette opération validée à l'unanimité par le conseil d'administration et qui devrait être bouclée d'ici la fin de l'année, le fonds Searchlight Capital Partners va également prendre une participation stratégique, précise le communiqué.

Les débuts du cloud

Rackspace avait été l'une des premières entreprises à proposer des services dits de «cloud», consistant à héberger via internet des données et des logiciels pour des tiers dans ses serveurs. Mais elle subit aujourd'hui une énorme concurrence de poids lourds technologiques comme Amazon (AWS), Microsoft (Azure) et plus récemment Google.

Rackspace a essayé de se recentrer sur des services venant compléter ceux proposés par ces géants. Mais quitter la Bourse, et ne plus avoir à rendre des comptes tous les trimestres aux investisseurs sur ses performances financières «va donner à Rackspace davantage de flexibilité pour gérer l'activité pour la croissance à long terme et améliorer notre offre de produits», a fait valoir son co-fondateur et président du conseil d'administration, Graham Weston, cité dans le communiqué.

Selon l'accord annoncé vendredi, les actionnaires de Rackspace vont se voir proposer 32 dollars pour chacun de leur titre. L'annonce a permis à l'entreprise de gagner un peu plus de 4% à la Bourse de New York, où le titre est coté depuis 2008, pour clôturer à 31,50 dollars. (afp/nxp)