Dès le 1er janvier, Morgan Lavanchy assumera la fonction de directeur juridique et Gilles Chantier occupera le poste de directeur du risque de Swissquote.

La banque en ligne souhaite ainsi «soutenir l'organisation dans l'évolution de ses activités», selon un communiqué publié vendredi.

La direction générale sera composée des fondateurs Mark Bürki et Paolo Buzzi, respectivement directeur général et de la technologie, ainsi que de Michael Ploog, directeur financier, en plus des deux nouveaux arrivants. Ces derniers assumaient déjà des responsabilités au sein de Swissquote.

Avertissement

Il y a un mois, l'entreprise de Gland (VD) avait lancé un avertissement sur performance pour l'exercice en cours. Elle table désormais sur une progression de 2,5% à 150 millions de francs de ses recettes, si bien que la croissance de 10% visée ne sera pas atteinte.

Fin juillet lors de la présentation des résultats semestriels, Swissquote avait encore indiqué escompter des recettes totales d'environ 160 millions de francs. La marge de bénéfice avant impôts est attendue à 15% environ.

La société publiera ses résultats 2016 le 3 mars 2017. (ats/nxp)