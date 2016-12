Vingt-trois vaches ont péri dans la nuit de mardi à mercredi dans l'incendie d'une grange, à Hausen am Albis (ZH). Seuls quelques lamas et chevaux ont pu être sauvés. La propriétaire et un homme venu en aide souffrent d'une intoxication des voies respiratoires.

L'agricultrice s'est rendue compte de l'incendie vers 03h00. Il était déjà trop tard pour les vaches qui se trouvaient dans la grange ravagée par le feu. Elles ont péri dans les flammes, indique la police cantonale zurichoise.

La paysanne et son aide ont été transportés à l'hôpital pour y subir un contrôle. Le paysan est, lui, sorti indemne de l'incendie. Le montant des dégâts atteint toutefois environ deux millions de francs. On ignore pour l'heure l'origine du sinistre. (ats/nxp)