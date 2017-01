Les gardes-frontière ont saisi plus de 600 kilos de feux d'artifice aux douanes des cantons de Schaffhouse, Thurgovie et Zurich entre Noël et Nouvel-An. Il s'agit d'engins pyrotechniques nécessitant une autorisation ou interdits en Suisse.

Au total, 620 kilos d'engins pyrotechniques ont été saisis, a indiqué mardi le Commandement du Corps des gardes-frontière 2. Les 154 personnes qui transportaient ces feux d'artifice d'Allemagne en Suisse ont été dénoncées au Ministère public pour violation de la loi fédérale sur les substances explosibles (loi sur les explosifs). (ats/nxp)