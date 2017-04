«Six mois pour outrage public à la pudeur et de six mois pour atteinte aux bonnes moeurs et à la morale publique», telle est la sentence prononcée par le porte-parole du tribunal de première instance de Grombalia, en Tunisie.

Un DJ britannique, ayant fait polémique après avoir mixé l'appel à la prière musulman dans une boîte de nuit tunisienne, a été condamné jeudi par contumace à un an de prison, a annoncé une source judiciaire. Dax J avait quitté le pays peu après la soirée incriminée.

Le gérant de la discothèque et un organisateur ont de leur côté bénéficié d'un non-lieu. Mais le parquet a fait appel, estimant qu'ils auraient dû s'assurer du contenu de ce qui allait être diffusé.

Une vidéo très partagée en Tunisie montre des jeunes danser sur un mix de l'appel à la prière dans une discothèque d'Hammamet, station balnéaire à environ 60 km au sud de Tunis, à l'occasion d'une soirée notamment animée par des DJ étrangers.

Boîte de nuit fermée

Les autorités avaient annoncé lundi la fermeture de la boîte de nuit et l'ouverture d'une enquête. Le gérant de la boîte a fait l'objet d'un mandat de dépôt. «Se moquer des sentiments des Tunisiens et de leurs principes religieux est une chose absolument inacceptable», avait dénoncé le ministère des affaires religieuses, en critiquant «des actes portant atteinte au sacré et aux rites religieux».

Organisatrice de l'événement, l'équipe d'Orbit Festival avait de son côté «décliné toute responsabilité» et «présenté (ses) excuses». Dax J «est anglais et a joué ce titre récemment en Europe». Il n'a pas réalisé «que cela pouvait offenser le public d'un pays musulman comme le nôtre», a-t-elle ajouté.

Sur la page Facebook de l'événement figure par ailleurs un commentaire de Dax J, dans lequel, il présente, lui aussi, ses «sincères excuses» et assure qu'il n'a «jamais voulu provoquer ou offenser personne».

????#TUNISIE : Une boîte de nuit de la région de #Hammamet a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Un DJ a diffusé un mix de l'appel à la prière. pic.twitter.com/SPTtrVpkvi — Lies??Breaker (@Lies_Breaker) 3 avril 2017

