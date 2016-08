Les pompiers norvégiens ont secouru vendredi un homme coincé dans la citerne de toilettes publiques où il s'était aventuré en passant par le trou des WC pour récupérer le téléphone portable d'un ami.

À Drammen près d'Oslo, Cato Berntsen Larsen, intrépide jeune homme de 20 ans, s'est enfoncé dans la fosse septique par la cuvette, dont l'ouverture est plus large que dans les toilettes raccordées au réseau, s'y introduisant les pieds devant.

