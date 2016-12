Macabre découverte pour ces promeneurs qui se baladaient dans la commune de Pradet (F).

Alors qu'ils passaient près de la mine de Cap Garonne, ils sont tombés sur un cadavre en feu, raconte le Dauphiné libéré. Ce dernier était découpé en quatre morceaux: la tête et le tronc étaient placés dans une large valise tandis que le reste du corps était contenu dans deux sacs posés à côté.

Le tout était recouvert d'essence et brûlait au moment de la découverte. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que la mort de l'individu remonterait à moins de 24 heures avant les faits. Il aurait été transporté sur les lieux dans une voiture roulant en marche arrière.

La victime aurait entre 20 et 30 ans et aurait reçu un violent coup sur la tête, cause possible du décès. Elle portait également une trace de coup de couteau, qui pourrait toutefois être une marque de découpe post-mortem.

Une scie a été découverte à proximité de la scène de crime, mais selon les premières indications, il ne s'agirait pas de l'outil avec le cadavre a été découpé, les entailles présentes sur le corps étant trop régulière pour avoir été faites avec l'instrument.

Une enquête a été ouverte et l'autopsie du cadavre est prévue pour ce mardi. (Le Matin)