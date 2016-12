Samedi 31 décembre 2016, vers 3h15, un automobiliste de 33 ans circulait à la rue de Morat à Fribourg, en direction de Granges-Paccot. Peu après la Porte de Morat, suite à une vitesse inadaptée et à l'ivresse, il s’est déporté à droite et a perdu la maîtrise de son véhicule.

Il a quitté la chaussée, a heurté un banc public avant de terminer sa course contre un mur et une armoire électrique. Blessés, le conducteur et sa passagère de 26 ans ont été conduits en ambulance dans un hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.

Le véhicule a été pris en charge par un garage de service. Les dommages à l’armoire électrique n’ont occasionné aucune coupure. Cependant, un spécialiste a été sollicité sur place afin de constater les dégâts et prévoir les travaux de réparation nécessaires. (Le Matin)