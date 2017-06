Deux voitures de police sont entrées en collision vendredi soir à Chiasso (TI). Les deux véhicules de patrouille - une de la police communale et l'autre de la police cantonale - étaient engagées dans une intervention urgente lorsqu'elles se sont heurtées latéralement, a indiqué samedi la police cantonale tessinoise. Celle-ci n'en dit pas plus sur les circonstances et les responsabilités de la collision. L'agent blessé a dû être conduit à l'hôpital. Mais il a pu quitter l'établissement peu de temps après. (ats/nxp)