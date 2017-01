Une personne a été grièvement blessée et cinq autres ont été intoxiquées par la fumée et prises en charge. Tous les locataires présents dans l'immeuble, soit une trentaine, ont dû être évacués, a indiqué lundi Chloé Dethurens, porte-parole de la police cantonale genevoise, confirmant une information du site Internet de 20 minutes et de la Tribune de Genève.

L'alerte a été donnée à 21h45. Le feu a pris dans un appartement du troisième étage. Il s'est propagé à la cage d'escalier, puis a atteint d'autres appartements adjacents, en face et au-dessus.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, les flammes sortaient par plusieurs fenêtres. Des personnes se trouvaient sur les balcons pour échapper au feu. De nombreux sauvetages ont été réalisés avec les deux camions-échelles engagés. Les pompiers ont été confrontés à plusieurs autres départs de feu.

Electricité et chauffage coupés

A 23h15, les pompiers étaient maîtres du feu, mais ce dernier n'était toujours pas éteint. L'électricité et le chauffage étant coupés, une bonne partie des habitants se sont rendus chez des proches, a indiqué Nicolas Schumacher, le commandant des pompiers, interrogé par l'ats. Une personne a demandé à être relogée, alors que certaines ont regagné leur appartement.

Dans un premier temps, les habitants évacués ont été accueillis dans un abri de la protection civile. (ATS/Le Matin)