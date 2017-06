La centrale d'engagement de la Police cantonale a été avisée par des tiers qu'un incendie s'est déclaré sur l'un des bâtiments du centre sportif de Verbier. Des ouvriers étaient en train de travailler sur le chantier lorsque le sinistre s'est déclaré pour une raison encore indéterminée.

Le feu qui a causé un impressionnant dégagement de fumée, s'est ensuite propagé à l'ensemble du complexe qui comprend une piscine, un restaurant, une patinoire et une nouvelle halle omnisports. Sous l'effet de la chaleur, plusieurs explosions se sont produites, provenant notamment de bouteilles de gaz. L'incendie a ravagé notamment la «très belle charpente» de la piscine, a précisé Eloi Rossier, président de la commune de Bagnes.

Par mesures de précautions en raison des risques d'explosions et d'émanations toxiques, la Police a prié la population d'éviter le secteur et a demandé aux habitants proches, de rester cloîtré chez eux et se mettre à l'écoute de la radio pour obtenir des informations. Cette mesure a été levée à 18h. Les dommages sont considérables. Les causes du sinistre sont, pour l'heure, indéterminées. Une enquête a été ouverte par le Ministère public.

(ATS/Le Matin)