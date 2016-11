Dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, un jeune homme de 25 ans a voulu aller faire la fête, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Après avoir vainement tenté de trouver une place de parc, l'inconscient a laissé sa superbe Porsche Carrera S neuve (valeur environ 150 000 euros) sur un emplacement réservé aux taxis.

Une voiture qu'il a laissée à sa place en sortant de boîte. Car, trop éméché, le jeune homme a préféré prendre un taxi pour rentrer chez lui, non sans laisser les warnings de son véhicule allumés.

Seulement voilà: en cette période d'état d'urgence, il ne fait pas bon abandonner une voiture, feux allumés, qui plus est sur un emplacement interdit.

En effet, au matin, les policiers repèrent la Porsche et la considèrent rapidement comme suspecte. Vers midi, les démineurs arrivent... et en font exploser le coffre.

Interrogé par Le Parisien, l'infortuné conducteur s'explique: «Je n’aurais pas dû garer la voiture à cet emplacement. Mais enfin, avant de procéder aux opérations de déminage, les policiers ont mené l’enquête, et m’ont même téléphoné après avoir contacté la société de leasing auprès de laquelle je l’avais louée!»

Il poursuit: «Je leur ai expliqué la situation, je me suis excusé, et je leur ai dit que je me rendais immédiatement sur place pour récupérer la voiture. Manifestement, ils n’en ont pas tenu compte puisque à mon arrivée, le coffre était déjà explosé!»

La préfecture de police n’a pas souhaité commenter l’affaire. Le jeune homme, lui, ne lâche rien, furieux: «J’ai pris un avocat pour faire valoir mes droits. Par ailleurs, j’attends toujours qu’on m’explique en quoi mon véhicule était suspect!»