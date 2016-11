«J’étais accompagné par une apprentie et nous contrôlions les billets dans un wagon», a raconté Olivier Luder au «Quotidien Jurassien». Passé une classe et un enseignant dépourvus de billets suite à un arrangement conclu auparavant, les contrôleurs ont abordé deux jeunes assis dans un compartiment et un troisième dans celui d’à côté. Ce dernier n’ayant ni titre de transport ni argent, selon ses déclarations, il a été prié de descendre aux Emibois, si bien que le ton est monté.

Selon le contrôleur, les trois jeunes sans billet l’ont «violemment insulté». En descendant du train, les trois jeunes auraient également insulté et empoigné l’enseignant. De menaces en intimidations. «Dès que j’ai appelé la police, ils ont appelé leur avocat», a témoigné le contrôleur.

Le trio verbalisé par la police semble avoir chahuté des passagers au point qu’ils ont changé de wagons... Le contrôleur dit n’avoir jamais rencontré autant de violence en trente ans de métier: «Normalement, aux Franches-Montagnes, nous arrivons à discuter. La clientèle est sympathique», dit-il, en évoquant des comportements tout au plus insolents. (Le Matin)