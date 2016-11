La petite Marwa était placée dans un coma artificiel depuis des semaines. Les médecins de l'hôpital de La Timone, à Marseille (F), voulait la débrancher, persuadés qu'ils ne pouvaient plus rien pour l'enfant.

Victime d'un entérovirus au mois de septembre, la fillette était sous assistance respiratoire afin d'être maintenue en vie. Mais le corps médical estimait que la poursuite des soins était assimilable à un acharnement thérapeutique.

En désaccord avec cette décision, les parents de la jeune fille avaient saisi le tribunal administratif, qui a suspendu l'arrêt des soins dans l'attente d'expertises.

Mais Marwa s'est soudainement réveillée, jeudi, raconte Nice-Matin.

«Elle ouvre et ferme un oeil. Son traitement se poursuit, mais on constate chaque jour des progrès, et ça nous donne beaucoup d'espoir», explique le papa de la petite fille.

Toutefois, il est difficile, à ce stade, de dire si Marwa va vraiment mieux et quel est son véritable état de conscience.

Mais ce cas soulève bien des questions et relance le débat autour de l'arrêt volontaire des soins. (Le Matin)