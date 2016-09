Coupable pour les uns, innocents pour les autres... Une chose est sûre: l'affaire Jean-Marc Morandini fait du foin. Nouvel épisode en date: la publication par ses avocats, samedi matin, d'un communiqué, en réponse à de nouvelles informations sorties vendredi sur la version en ligne des Inrocks - infos touchant à l'enquête sur l'affaire des castings à laquelle il est mêlé.

Ce que dit ce communiqué? En gros, il pose l'animateur en victime d'une campagne de dénigrement et précise: « Les avocats condamnent avec la plus grande fermeté les fausses informations diffusées une nouvelle fois sur le site du journal « Les Inrockuptibles » hier (vendredi, donc). Ils s’étonnent de cette manipulation, alors que la journaliste Fanny Marlier, auteure de l’article et le directeur de la publication font déjà l’objet d’une plainte en diffamation de M. Morandini.

Ainsi contrairement aux affirmations des Inrockuptibles :

- Il n’y a pas « des centaines de profils sur les réseaux sociaux créés à partir de l’adresse IP » de l’ordinateur de M. Morandini.

Les seuls profils créés sont les quatre comptes Twitter professionnels Morandiniblog, Morandinisanté, Morandinifrance et Les Faucons.

- Le contrôle judiciaire auquel est soumis Jean-Marc Morandini ne comprend aucune « obligation de se rendre à la Gendarmerie une fois par semaine » ni « interdiction de quitter le territoire national » ni « interdiction d’approcher les lieux fréquentés par des mineurs ».

- Les seules obligations du contrôle judiciaire sont l’ interdiction d’entrer en contact avec les plaignants et l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Ce contrôle judiciaire est totalement compatible avec son activité professionnelle.

Jean-Marc Morandini peut librement se déplacer hors du territoire national, il doit simplement en informer les autorités. Enfin, les soi-disant extraits de réponse de Jean-Marc Morandini lors de son audition sont purement et simplement faux.

Afin de mettre un terme à l’acharnement mensonger et diffamatoire du journal « Les Inrockuptibles », Jean-Marc Morandini a demandé à Maitre Axelle Schmitz, avocate au barreau de Paris, d’intenter toutes les actions judiciaires nécessaires contre ce journal et contre les médias reprenant ces fausses informations.

Ses avocats ont ajouté:

«Jean-Marc Morandini reste serein et combatif. »

En attendant, rappelons qu'en fin de semaine dernière, Jean-Marc Morandini a été mis en examen dans le cadre de l'enquête pour «corruption de mineurs aggravée» qui a été engagée contre lui suite à la publication l'été passé d'une enquête très fouillée des Inrocks sur ses «castings douteux»...

Par ailleurs, si son émission «Crimes» n'a pas été déprogrammée et sera bien diffusée ce soir sur NRJ12, elle a toutefois été retravaillée et toutes les apparitions de l'animateur ont été supprimées alors que selon le site LesJours.fr, l'annonce a été faite officiellement en interne: Jean-Marc Morandini n'ira pas sur iTELE: «Suite à la mise en examen de Jean-Marc Morandini et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, Serge Nedjar (directeur de la chaîne, ndlr) et Gérald-Brice Viret (directeur de Canal+, ndlr) disent à la SDJ que Jean-Marc Morandini ne viendra pas sur iTélé, sauf contre-ordre».

A suivre, donc... (Le Matin)